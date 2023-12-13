Україна деокупувала половину своїх територій з лютого 2022 року, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з лютого 2022 року нашій країні вже вдалося звільнити половину своїх територій, окупованих Росією. Також український лідер розповів над чим Україна працює зараз.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом США Джо Байденом.

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Зеленський наголосив, що Україна звільнила 50% окупованих РФ територій. Він додав, що наразі наша держава активно розробляє стратегію для здобуття переваги в повітрі, що сприятиме укріпленню нашої позиції 2024 року.

Також український лідер підкреслив, що вважає повним божевіллям віддати свої території.

"Це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію — віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?" — заявив Зеленський.

Як відомо, відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

Нагадаємо, що під час зустрічі Байден повідомив про новий пакет військової допомоги, який Сполучені Штати виділили Україні. Його сума становить 200 млн доларів.

Також ми писали, що Байден відповів, коли Україна потрапить до НАТО та за яких умов це відбудеться.