Украина деоккупировала половину своих территорий с февраля 2022 года, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года нашей стране уже удалось освободить половину своих территорий, оккупированных Россией. Также украинский лидер рассказал, над чем Украина работает сейчас.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

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Зеленский подчеркнул, что Украина освободила 50% оккупированных РФ территорий. Он добавил, что сейчас наше государство активно разрабатывает стратегию для получения преимущества в воздухе, что будет способствовать укреплению нашей позиции в 2024 году.

Также украинский лидер подчеркнул, что считает полным безумием отдать свои территории.

"Это не по-христиански. Мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию — отдать детей. Готовы ли те люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?" — заявил Зеленский.

Как известно, прошла встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Напомним, что во время встречи Байден сообщил о новом пакете военной помощи, который Соединенные Штаты выделили Украине. Его сумма составляет 200 млн долларов.

Также мы писали, что Байден ответил, когда Украина попадет в НАТО и при каких условиях это произойдет.