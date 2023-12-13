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Итоги переговоров с Байденом — Зеленский рассказал о целях на 2024 год

13 декабря 2023 02:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Итоги переговоров с Байденом — Зеленский рассказал о целях на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американским лидером Джо Байденом. Он отметил важность этого разговора.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский по итогам встречи с Джо Байденом рассказал о целях на следующий год, среди которых усиление ПВО, совместное производство оружия и использование замороженных активов РФ.

"Наши цели на 2024 год четкие — защита для наших людей, усиление ПВО, лишение террористов преимущества в воздухе, совместное производство оружия, дальнейшая изоляция России и использование замороженных российских активов", — говорится в сообщении.

Также президент выразил благодарность Байдену и американскому народу.

"Благодарю Президента Байдена и всех американцев, которые ценят свободу так же как и мы в Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, что состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Джо Байдена, во время которой украинский лидер заявил, что с февраля 2022 года нашей стране уже удалось освободить половину своих территорий, оккупированных Россией, и рассказал, над чем Украина работает сейчас.

Также мы писали, что президент США Джо Байден ответил на вопрос, когда Украину примут в НАТО и при каких условиях это произойдет.

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