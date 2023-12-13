Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії — про що говорили політики
Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло — столиці Норвегії та зустрівся там з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, сьогодні, 13 грудня. Політики обговорили Формулу миру, і Зеленський подякував лідеру Фінляндії за 21 пакет військової допомоги.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Про що говорили Зеленський і Ніінстьо
Зеленський висловив вдячність Ніінстьо за надання Україні вже 21 пакета військової допомоги. Також подякував за "подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів у Фінляндії".
За словами глави держави, такі рішення Фінляндії є надзвичайно важливими для України та країн ЄС, що мають спільний кордон з Росією.
"Європейське безпекове середовище докорінно змінилось, і ми можемо захистити нашу спільну свободу, лише діючи разом і з довгостроковими зобов’язаннями", — наголосив Зеленський.
Лідер України додав, що політики обговорили Формулу миру, а також детально поспілкувалися про шляхи досягнення миру в Україну та у всьому світі.
Нагадаємо, Фінляндія розриває угоду про двосторонню прикордонну співпрацю з Росією. Вона набуде чинності 24 січня наступного року.
Додамо, Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони обговорили співпрацю обох країн.
Читайте Новини.LIVE!