Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії — про що говорили політики

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло — столиці Норвегії та зустрівся там з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, сьогодні, 13 грудня. Політики обговорили Формулу миру, і Зеленський подякував лідеру Фінляндії за 21 пакет військової допомоги.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський висловив вдячність Ніінстьо за надання Україні вже 21 пакета військової допомоги. Також подякував за "подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів у Фінляндії".

За словами глави держави, такі рішення Фінляндії є надзвичайно важливими для України та країн ЄС, що мають спільний кордон з Росією.

"Європейське безпекове середовище докорінно змінилось, і ми можемо захистити нашу спільну свободу, лише діючи разом і з довгостроковими зобов’язаннями", — наголосив Зеленський.

Лідер України додав, що політики обговорили Формулу миру, а також детально поспілкувалися про шляхи досягнення миру в Україну та у всьому світі.

Повідомлення про зустріч з президентом Фінляндії. Фото: скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Фінляндія розриває угоду про двосторонню прикордонну співпрацю з Росією. Вона набуде чинності 24 січня наступного року.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони обговорили співпрацю обох країн.