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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії — про що говорили

13 грудня 2023 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони обговорили співпрацю обох країн.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Деталі зустрічі

"Норвегія — один із глобальних лідерів у підтримці України. Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими — вони є прикладом для інших, прикладом лідерства", — наголосив глава держави.

Також президент України та прем'єр-міністр Норвегії говорили про підтримку українських військових, захист вільного мореплавства щодо спроби РФ заблокувати Чорне море і українські порти, а також захист міст нашої держави від російського терору. 

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. Разом з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції глава держави поговорить про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці.

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