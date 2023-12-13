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Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии — о чем говорили

13 декабря 2023 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили сотрудничество двух стран.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Детали встречи

"Норвегия — один из глобальных лидеров в поддержке Украины. Ваши решения и действия не просто своевременны и весомы — они являются примером для других, примером лидерства", — подчеркнул глава государства.

Также президент Украины и премьер-министр Норвегии говорили о поддержке украинских военных, защите свободного мореплавания относительно попытки РФ заблокировать Черное море и украинские порты, а также защите городов нашего государства от российского террора.

Напомним, сегодня, 13 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции глава государства поговорит об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества.

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