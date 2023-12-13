Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії arrow

Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії

13 грудня 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 13 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. Разом з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції глава держави поговорить про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Читайте також:

Візит Зеленського до Норвегії

Зеленський прибув до Осло 13 грудня, щоб взяти участь в другому Саміті Україна — Північна Європа.  

"Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президент проведе двосторонні переговори з учасниками Саміту, зустрінеться з Королем Гаральдом V, відвідає Стортинг, та поспілкується з норвезькими політиками та підприємцями. 

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський прибув з візитом до США. Там відбулась його спільна пресконференція з Джо Байденом, під час якої український лідер заявив, що з лютого 2022 року нашій країні вже вдалося звільнити половину своїх територій, окупованих Росією, та розповів над чим Україна працює зараз.

Також ми писали, що президент США Джо Байден відповів на питання, коли Україна втупить до НАТО та за яких умов це відбудеться. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі