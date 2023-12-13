Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 13 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. Разом з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції глава держави поговорить про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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Зеленський прибув до Осло 13 грудня, щоб взяти участь в другому Саміті Україна — Північна Європа.

"Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президент проведе двосторонні переговори з учасниками Саміту, зустрінеться з Королем Гаральдом V, відвідає Стортинг, та поспілкується з норвезькими політиками та підприємцями.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський прибув з візитом до США. Там відбулась його спільна пресконференція з Джо Байденом, під час якої український лідер заявив, що з лютого 2022 року нашій країні вже вдалося звільнити половину своїх територій, окупованих Росією, та розповів над чим Україна працює зараз.

Також ми писали, що президент США Джо Байден відповів на питання, коли Україна втупить до НАТО та за яких умов це відбудеться.