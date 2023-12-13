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Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию

13 декабря 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 13 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции глава государства поговорит об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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Зеленский прибыл в Осло 13 декабря, чтобы принять участие во втором Саммите Украина — Северная Европа.

"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель — безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте", — говорится в сообщении.

Также известно, что президент проведет двусторонние переговоры с участниками Саммита, встретится с Королем Гаральдом V, посетит Стортинг и пообщается с норвежскими политиками и предпринимателями.

Напомним, 11 декабря Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Там состоялась его совместная пресс-конференция с Джо Байденом, во время которой украинский лидер заявил, что с февраля 2022 года нашей стране уже удалось освободить половину своих территорий, оккупированных Россией, и рассказал, чем Украина работает сейчас.

Также мы писали, что президент США Джо Байден ответил на вопрос, когда Украина примет НАТО и при каких условиях это произойдет.

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