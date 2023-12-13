Зеленский встретился с президентом Финляндии — о чем говорили политики

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло — столицу Норвегии и встретился там с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сегодня, 13 декабря. Политики обсудили Формулу мира, и Зеленский поблагодарил лидера Финляндии за 21 пакет военной помощи.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский выразил благодарность Ниинисте за предоставление Украине уже 21 пакета военной помощи. Также поблагодарил за "удвоение производства артиллерийских боеприпасов в Финляндии".

По словам главы государства, такие решения Финляндии чрезвычайно важны для Украины и стран ЕС, имеющих общую границу с Россией.

"Европейская среда безопасности коренным образом изменилась, и мы можем защитить нашу общую свободу, только действуя вместе и с долгосрочными обязательствами", — подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины добавил, что политики обсудили Формулу мира, а также подробно пообщались о путях достижения мира в Украине и во всем мире.

Сообщение о встрече с президентом Финляндии. Фото: скриншот поста Зеленского

Напомним, Финляндия разрывает соглашение о двустороннем пограничном сотрудничестве с Россией. Оно вступит в силу 24 января следующего года.

Добавим, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили сотрудничество двух стран.