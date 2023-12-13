Зеленський підсумував результати зустрічі з прем'єром Швеції
Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Він подякував йому за надання понад десяти військових пакетів допомоги від Швеції.
Про це він написав у Telegram.
Зустріч Зеленського та Крістерссона
"Під час переговорів із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном подякував Швеції за 14 пакетів військової допомоги, зокрема за "арчери", IRIS-T, потужні CV-90 й інше необхідне обладнання та боєприпаси, а також за її довгострокову відданість підтримці України", — пише Зеленський.
Також голова держави заявив, що і Україна, і Швеція наразі спрямували свої зусилля на майбутній саміт Європейської ради та "важливості здійснення історичних кроків для України та Європи загалом".
"Ми цінуємо активну підтримку Швеції на рівні європейських інституцій. Я також вірю, що настане день, коли голос Швеції в НАТО буде рішуче підтримувати членство України", — резюмував президент України.
Нагадаємо, що раніше Україна отримала від Швеції вісім самохідних артустановок Archer. Також Королівство Швеція виділило Україні новий пакет допомоги у розмірі 133,5 млн доларів. Суму спрямують на допомогу українському населенню під час зимового періоду.
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