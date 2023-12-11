Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна отримала від Швеції найбільший пакет допомоги — куди підуть кошти arrow

Україна отримала від Швеції найбільший пакет допомоги — куди підуть кошти

11 грудня 2023 16:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна отримала від Швеції найбільший пакет допомоги — куди підуть кошти
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Polskie Radio
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Швеція виділила Україні новий пакет допомоги сьогодні, 11 грудня. Фінансова підтримка держави у розмірі 133,5 млн доларів стала найбільшою. Стало відомо, що суму спрямують на допомогу українському населенню під час зимового періоду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Читайте також:

Найбільший пакет допомоги від Швеції

Планується, що більшу частину коштів направлять у Світовий банк у фонд, що займається відновленням України. Він надає допомогу Україні у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

"На цей момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", — вказав прем'єр Швеції.

Іншу частину грошей планують витратити на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Також деяку суму витратять на фінансову підтримку українських притулків. 

Мета пакета допомоги

Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл заявив, що ця допомога була дуже потрібна Україні, оскільки РФ продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, фінансовий пакет допомоги допоможе державі відновити зруйновані елементи інфраструктури та навіть побудувати нові.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зробити життя цивільного населення, яке й так зазнало серйозних випробувань, ще важчим", — зазначив Форсселл.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, наша держава розраховує на "позитивне рішення" щодо виділення 50 млрд євро фінансової допомоги. 

Додамо, сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі звинуватив республіканців у гальмуванні переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю. На його думку, це сприяє нестабільній ситуації у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі