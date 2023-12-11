Україна отримала від Швеції найбільший пакет допомоги — куди підуть кошти

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Polskie Radio

Швеція виділила Україні новий пакет допомоги сьогодні, 11 грудня. Фінансова підтримка держави у розмірі 133,5 млн доларів стала найбільшою. Стало відомо, що суму спрямують на допомогу українському населенню під час зимового періоду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

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Планується, що більшу частину коштів направлять у Світовий банк у фонд, що займається відновленням України. Він надає допомогу Україні у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

"На цей момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", — вказав прем'єр Швеції.

Іншу частину грошей планують витратити на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Також деяку суму витратять на фінансову підтримку українських притулків.

Мета пакета допомоги

Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл заявив, що ця допомога була дуже потрібна Україні, оскільки РФ продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, фінансовий пакет допомоги допоможе державі відновити зруйновані елементи інфраструктури та навіть побудувати нові.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зробити життя цивільного населення, яке й так зазнало серйозних випробувань, ще важчим", — зазначив Форсселл.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, наша держава розраховує на "позитивне рішення" щодо виділення 50 млрд євро фінансової допомоги.

Додамо, сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі звинуватив республіканців у гальмуванні переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю. На його думку, це сприяє нестабільній ситуації у світі.