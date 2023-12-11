Украина получила от Швеции самый большой пакет помощи — куда пойдут средства

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Polskie Radio

Швеция выделила Украине новый пакет помощи сегодня, 11 декабря. Финансовая поддержка государства в размере 133,5 млн долларов стала самой большой. Стало известно, что сумма будет направлена на помощь украинскому населению во время зимнего периода.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Читайте также:

Самый большой пакет помощи от Швеции

Планируется, что большая часть средств будет направлена во Всемирный банк в фонд, занимающийся восстановлением Украины. Он оказывает помощь Украине в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

"На данный момент это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", — указал премьер Швеции.

Другую часть денег планируют потратить на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в электросети. Также некоторую сумму потратят на финансовую поддержку украинских приютов.

Цель пакета помощи

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йоган Форсселл заявил, что эта помощь была очень нужна Украине, поскольку РФ продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, финансовый пакет помощи поможет государству восстановить разрушенные элементы инфраструктуры и построить новые.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сделать жизнь гражданского населения, которая и так испытала серьезные испытания, еще тяжелее", — отметил Форсселл.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, наше государство рассчитывает на "положительное решение" по выделению 50 млрд евро финансовой помощи.

Добавим, сенатор от Демократической партии Крис Мерфи обвинил республиканцев в торможении переговоров о помощи Украине и Израилю. По его мнению, это способствует нестабильной ситуации в мире.