Республіканці тримають допомогу Україні у заручниках, — сенатор Мерфі

Сенатор-демократ Кріс Мерфі. Фото: The Intercept

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі звинуватив республіканців у гальмуванні переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю. На його думку, це сприяє нестабільній ситуації у світі.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Путін в захваті від республіканців

"Це абсолютно трагічно, що республіканці пов’язують вирішення, можливо, найскладнішого питання в американській політиці — імміграції — з підтримкою України та Ізраїлю", — сказав Мерфі в інтерв’ю NBC News.

За його словами, президент Росії зараз у захваті від республіканців, які "наполягають на тому, щоб ми досягли угоди щодо імміграційної реформи. І якщо ми цього не зробимо, то вони дозволять Володимиру Путіну промарширувати Україною і, можливо, Європою".

Сенатор назвав цю ситуацію одним з найнебезпечніших моментів, з яким він коли-небудь стикався в американській політиці.

Мерфі зазначив, що демократи готові обговорювати питання кордону, але не готові повертатися до імміграційної політики часів президенства Трампа.

США нададуть Україні допомогу

Своєю чергою сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що обидві політичні партії дотримуються "жорсткої лінії" на переговорах про допомогу Україні та Ізраїлю.

Він підкреслив, що США нададуть Україні зброю, але наполягатимуть на перевірках, як витрачається ця допомога.

Раніше ми повідомляли, що у Сенаті Сполучених Штатів Республіканська партія готова підтримати пакет фінансування оборонних потреб України. В обмін на це вони сподіваються, що демократи погодяться на заходи щодо захисту кордону країни з Мексикою.

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня стало відомо, що Сенат США провалив голосування щодо пакета допомоги Україні. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.