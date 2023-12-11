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Республиканцы держат помощь Украине в заложниках, — сенатор Мерфи

11 декабря 2023 13:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Республиканцы держат помощь Украине в заложниках, — сенатор Мерфи
Сенатор-демократ Крис Мерфи. Фото: The Intercept
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи обвинил республиканцев в торможении переговоров о помощи Украине и Израилю. По его мнению, это способствует нестабильной ситуации в мире.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Путин в восторге от республиканцев

"Это абсолютно трагично, что республиканцы связывают решение, возможно, сложнейшего вопроса в американской политике - иммиграции - с поддержкой Украины и Израиля", — сказал Мерфи в интервью NBC News.

По его словам, президент России сейчас в восторге от республиканцев, которые "настаивают на том, чтобы мы достигли соглашения по иммиграционной реформе. И если мы этого не сделаем, то они позволят Владимиру Путину промаршировать по Украине и, возможно, по Европе".

Сенатор назвал эту ситуацию одним из самых опасных моментов, с которым он когда-либо сталкивался в американской политике.

Мерфи отметил, что демократы готовы обсуждать вопросы границы, но не готовы возвращаться к иммиграционной политике времен президентства Трампа.

США окажут Украине помощь

В свою очередь сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что обе политические партии придерживаются "жесткой линии" на переговорах о помощи Украине и Израилю.

Он подчеркнул, что США предоставят Украине оружие, но будут настаивать на проверках, как тратится эта помощь.

Ранее сообщалось, что в Сенате Соединенных Штатов Республиканская партия готова поддержать пакет финансирования оборонных потребностей Украины. В обмен на это они надеются, что демократы согласятся с мерами по защите границы страны с Мексикой.

Напомним, что в ночь на 7 декабря стало известно, что Сенат США провалил голосование по пакету помощи Украине. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.

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