Республіканська партія США може підтримати пакет допомоги Україні, але висунула умову
У Сенаті Сполучених Штатів Республіканська партія готова підтримати пакет фінансування оборонних потреб України. В обмін на це вони сподіваються, що демократи погодяться на заходи щодо захисту кордону країни з Мексикою.
Про це йдеться в інтерв'ю сенатора від Республіканської партії Джима Ріша виданню Голос Америки.
Республіканці хочуть укріпити кордон
Сенатор пояснив, що його партія відмовляється підтримати пакет фіндопомоги України через прагнення довести необхідність припинення нелегальної міграції через кордон США з Мексикою.
"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це ухвалимо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно", — зазначив Ріш.
Сенатор зазначив, що Республіканська партія дуже серйозно ставиться до закриття південного кордону США. Він нагадав, що близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і цю проблему треба вирішувати.
Республіканська партія підтримає фіндопомогу Україні
За його словами, хоча дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями і роками, але це не відтермінує ухвалення рішень про фіндопомогу Україні.
"Тижні та місяці, про які ви говорите, позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це (захист кордону США. — Ред.) не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", — сказав він.
Високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, сенатор-республіканець Джим Ріш послідовно підтримував Україну.
Однак він, як і решта республіканців у Сенаті, не підтримав початок розгляду законопроєкту про фінансову підтримку України.
Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня стало відомо, що Сенат США провалив голосування щодо пакета допомоги Україні. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.
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