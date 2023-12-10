Республіканська партія США може підтримати пакет допомоги Україні, але висунула умову

Сенатор-республіканець Джим Ріш. Фото: Reuters

У Сенаті Сполучених Штатів Республіканська партія готова підтримати пакет фінансування оборонних потреб України. В обмін на це вони сподіваються, що демократи погодяться на заходи щодо захисту кордону країни з Мексикою.

Про це йдеться в інтерв'ю сенатора від Республіканської партії Джима Ріша виданню Голос Америки.

Читайте також:

Республіканці хочуть укріпити кордон

Сенатор пояснив, що його партія відмовляється підтримати пакет фіндопомоги України через прагнення довести необхідність припинення нелегальної міграції через кордон США з Мексикою.

"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це ухвалимо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно", — зазначив Ріш.

Сенатор зазначив, що Республіканська партія дуже серйозно ставиться до закриття південного кордону США. Він нагадав, що близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і цю проблему треба вирішувати.

Республіканська партія підтримає фіндопомогу Україні

За його словами, хоча дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями і роками, але це не відтермінує ухвалення рішень про фіндопомогу Україні.

"Тижні та місяці, про які ви говорите, позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це (захист кордону США. — Ред.) не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", — сказав він.

Високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, сенатор-республіканець Джим Ріш послідовно підтримував Україну.

Однак він, як і решта республіканців у Сенаті, не підтримав початок розгляду законопроєкту про фінансову підтримку України.

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня стало відомо, що Сенат США провалив голосування щодо пакета допомоги Україні. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.