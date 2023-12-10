Республиканская партия США может поддержать пакет помощи Украине, но выдвинула условие

Сенатор-республиканец Джим Риш. Фото: Reuters

В Сенате Соединенных Штатов Республиканская партия готова поддержать пакет финансирования оборонных нужд Украины. В обмен на это они надеются, что демократы согласятся с мерами по защите границы страны с Мексикой.

Об этом говорится в интервью сенатора от Республиканской партии Джима Риша изданию Голос Америки.

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Сенатор объяснил, что его партия отказывается поддержать пакет финпомощи Украины из-за стремления доказать необходимость прекращения нелегальной миграции через границу США с Мексикой.

"Это было голосование четко по партийной линии по пакету национальной безопасности, который мы должны принять. Мы это примем. Нам нужно было убедить наших коллег из другой партии, что мы настроены очень серьезно", — отметил Риш.

Сенатор отметил, что Республиканская партия очень серьезно относится к закрытию южной границы США. Он напомнил, что около 10 тысяч нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов, и эту проблему нужно решать.

Республиканская партия поддержит финпомощь Украине

По его словам, хотя дискуссии о защите границ могут продолжаться месяцами и годами, но это не откладывает принятие решений о финпомощи Украине.

"Недели и месяцы, о которых вы говорите, позади, а не перед нами. Мы говорим об этом (защита границы США. — Ред.) не только неделями и месяцами, но и годами, и пора отнестись к этому серьезно", — сказал он.

Высокопоставленный член Комитета Сената США по международным отношениям, сенатор-республиканец Джим Риш последовательно поддерживал Украину.

Однако он, как и остальные республиканцы в Сенате, не поддержал начало рассмотрения законопроекта о финансовой поддержке Украины.

Напомним, что в ночь на 7 декабря стало известно, что Сенат США провалил голосование по пакету помощи Украине. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.