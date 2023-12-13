Зеленский подытожил результаты встречи с премьером Швеции

Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон. Фото: соцсети

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Он поблагодарил его за предоставление более десяти военных пакетов помощи от Швеции.

Об этом он написал в Telegram.

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"В ходе переговоров с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном поблагодарил Швецию за 14 пакетов военной помощи, в частности, за "арчеры", IRIS-T, мощные CV-90 и другое необходимое оборудование и боеприпасы, а также за ее долгосрочную преданность поддержке Украины", — пишет Зеленский.

Пост Зеленского. Источник: Twitter

Также глава государства заявил, что и Украина, и Швеция направили свои усилия на предстоящий саммит Европейского совета и "важности осуществления исторических шагов для Украины и Европы в целом".

"Мы ценим активную поддержку Швеции на уровне европейских институций. Я также верю, что настанет день, когда голос Швеции в НАТО будет решительно поддерживать членство Украины", — резюмировал президент Украины.

Напомним, ранее Украина получила от Швеции восемь самоходных артустановок Archer. Также Королевство Швеция выделило Украине новый пакет помощи в размере 133,5 млн. долларов. Сумма будет направлена на помощь украинскому населению во время зимнего периода.