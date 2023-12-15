Ісландія готує для України програму довгострокової фінансової підтримки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Ісландія готує для України програму довгострокової фінансової підтримки. Такі рішення були прийняті внаслідок саміту з країнами Північної Європи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Читайте також:

Фінансова допомога від Ісландії

Зеленський наголосив, що цей тиждень досить плідний на переговори, візити та для України є багато хороших новин внаслідок усіх проведених зустрічей.

"Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт із країнами Північної Європи. Наші друзі, дякую вам за підтримку. Сильні рішення... Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки — дуже вагому", — заявив президент.

Візити Зеленського

Розпочав свої поїздки глава держави з візиту до Аргентини 10 грудня, де зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. За його словами, для нашої держави є важливою підтримка Латинської Америки у війні з РФ.

Також в Аргентині Володимир Зеленський поспілкувався з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Деталей розмови не розповідають, але на відео в соцмережах видно коротку, але лаконічну розмову чиновників. Ймовірно, причиною розмови стали погрози Орбана зірвати майбутній саміт лідерів ЄС, на якому планують розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Вже 11 грудня президент прибув до США. Там він провів робочу зустріч з міністром оборони США та головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном. Лідери обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Після цього глава держави прибув до Вашингтона та зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Обговорили теми фінансування України та подальшої співпраці.

Він мав і низку інших не менш важливих зустрічей, а головна його ціль приїзду — переговори з Джо Байденом. Як результат, Штати надали Україні новий пакет військової допомоги.

"Я щойно підписав черговий транш у розмірі 200 млн доларів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко", — сказав Джо Байден.

Після плідних перемовин в Америці, Зеленський 14 грудня з неанонсованим візитом прибув до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. Він вже зустрівся з прем'єром країни та обговори співпрацю.

"Норвегія — один із глобальних лідерів у підтримці України. Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими — вони є прикладом для інших, прикладом лідерства", — наголосив глава держави.

Окрім того, український президент провів робочі зустрічі та переговори з президентом Фінляндії, з прем'єром Швеції, прем‘єр-міністеркою Ісландії та виступив перед норвезьким парламентом. За його словами, усі перемовини були плідними та корисними для нашої держави.

Після цього, вже ввечері 14 грудня Володимир Зеленський неочікувано прибув до Німеччини, де також має низку запланованих зустрічей.

Нагадаємо, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу.