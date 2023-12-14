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Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України в ЄС

14 грудня 2023 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України в ЄС
Голова Європейської ради Шарль Мішель. Ілюстративне фото: Sputnik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Також країни-учасниці не оминули ще три країни-кандидатки до блоку. 

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

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Пост Мішеля. Джерело: соцмережі

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови, надала статус кандидата Грузії. ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповідати до березня з метою прийняття такого рішення", — зазначив Мішель.

Як відреагували в Україні

На рішення відреагував президент України Володимир Зеленський. Також він привітав і президентку Молдови Маю Санду. 

Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України в ЄС
Допис Зеленського. Джерело: соцмережі

"Це перемога України та Європи", — заявив президент. 

Також на це відреагував і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що це "колосальна робота".

Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України в ЄС
Допис Єрмака. Джерело: соцмережі

"Вітаємо українців, дружній народ Молдови. Рухаємось далі", — написав він у Telegram.

Нагадаємо. що раніше Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ України та Молдови. Водночас сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.

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