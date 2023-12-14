Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України в ЄС
Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Також країни-учасниці не оминули ще три країни-кандидатки до блоку.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
Вступ України до ЄС
"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови, надала статус кандидата Грузії. ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповідати до березня з метою прийняття такого рішення", — зазначив Мішель.
Як відреагували в Україні
На рішення відреагував президент України Володимир Зеленський. Також він привітав і президентку Молдови Маю Санду.
"Це перемога України та Європи", — заявив президент.
Також на це відреагував і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що це "колосальна робота".
"Вітаємо українців, дружній народ Молдови. Рухаємось далі", — написав він у Telegram.
Нагадаємо. що раніше Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ України та Молдови. Водночас сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.
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