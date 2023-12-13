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Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС

13 грудня 2023 23:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС
Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Темою розмови було координація позиції напередодні саміту країн ЄС.

Про це він повідомив в Telegram.

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Розмова Зеленського та Мелоні

За словами президента, вони обговорили прогрес України щодо виконання рекомендацій ЄС, які необхідні для ухвали рішення про початок переговорів щодо вступу.

"Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати величезних результатів попри безпрецедентні виклики", — заявив він.

Зеленський заявив, що Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Пост Зеленського. Джерело: Telegram

Також сторони обмінялися думками про імплементацію Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів робочу зустріч з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Він подякував йому за надання понад десяти військових пакетів допомоги від Швеції.

Також сьогодні голова держави виступив у парламенті Норвегії. Він подякував скандинавським законотворцям за затвердження довготривалої підтримки України. 

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