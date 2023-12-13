Зеленський виступив у парламенті Норвегії — як пройшов візит

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії, там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Виступ Зеленського в парламенті Норвегії

Зеленський прибув до Норвегії, де провів декілька важливих зустрічей з лідерами держав в рамках саміту Україна плюс країни Північної Європи. Також він виступив у парламенті Норвегії перед керівництвом країни сьогодні, 13 грудня.

"Це честь для мене — уже вдруге звертатися до парламенту й народу Норвегії, і тепер не онлайн, а особисто. Для мене важливо подякувати саме особисто за всю ту надзвичайну підтримку, яку Україна отримує від Норвегії", — сказав Зеленський.

Глава держави відзначив допомогу Норвегії Україні. За його словами, Норвегія стала першою країною, що затвердила програму довготривалої підтримки.

"Ваш приклад став зразком і для інших держав. Я почув, що підтримка наших партнерів у регіоні стає довготривалою. Величезний крок", — підкреслив президент.

Український лідер наголосив, що це рішення надішле сигнал до Росії та українців. Він додав, що це важливо для мотивації жителів Україні.

"І йдеться не лише про те, щоб надіслати правильний сигнал Москві, що Україна не залишиться без підтримки. Це правильний сигнал усім нашим людям, нашим воїнам – кожному й кожній в Україні, хто бʼється й працює заради свободи. Це важливо для мотивації людей, і не лише в Україні", — підсумував Зеленський.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії

Також 13 грудня відбулася зустріч Зеленського та Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з представниками норвезького бізнесу.

Глава України розповів про важливі напрями відбудови України. А також під час зустрічі було обговорено двосторонню співпрацю в агропромисловій галузі, у напрямі military tech.

"Запросив їх до локалізації виробництва в нашій державі. Україна зацікавлена у співпраці з норвезькими компаніями в галузі оборонної промисловості", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії зустрівся зі спікером парламенту Масудом Гарахані та лідерами парламентських партій. На зустрічі обговорили низку важливих питань.

Додамо, Володимир Зеленський провів чергову зустріч у Норвегії із світовою лідеркою 13 грудня. Глава держави назвав переговори з Прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір гарними та подякував політикині за гуманітарну підтримку України.