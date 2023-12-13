Зеленский выступил в парламенте Норвегии — как прошел визит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, там выступил в Парламенте страны. Глава государства поблагодарил норвежских политиков за утверждение долговременной поддержки Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Выступление Зеленского в Парламенте Норвегии

Зеленский прибыл в Норвегию, где провел несколько важных встреч с лидерами государств в рамках саммита Украины плюс страны Северной Европы. Также он выступил в парламенте Норвегии, перед руководством страны сегодня, 13 декабря.

"Это честь для меня — уже второй раз обращаться в парламент и народ Норвегии, и теперь не онлайн, а лично. Для меня важно поблагодарить именно лично за всю ту чрезвычайную поддержку, которую Украина получает от Норвегии", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил помощь Норвегии Украине. По его словам, Норвегия стала первой страной, утвердившей программу долгосрочной поддержки.

"Ваш пример стал образцом и для других государств. Я услышал, что поддержка наших партнеров в регионе становится долговременной. Огромный шаг", — подчеркнул президент.

Украинский лидер подчеркнул, что это решение пришлет сигнал России и украинцам. Он добавил, что это важно для мотивации жителей Украины.

"И речь идет не только о том, чтобы послать правильный сигнал Москве, что Украина не останется без поддержки. Это правильный сигнал всем нашим людям, нашим воинам — каждому и каждой в Украине, кто сражается и работает ради свободы. Это важно для мотивации людей, и не только в Украине", — подытожил Зеленский.

Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

Также 13 декабря состоялась встреча Зеленского и Премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с представителями норвежского бизнеса.

Глава Украины рассказал о важных направлениях восстановления Украины. А также во время встречи было обсуждено двустороннее сотрудничество в агропромышленной отрасли в направлении military tech.

"Пригласил их к локализации производства в нашем государстве. Украина заинтересована в сотрудничестве с норвежскими компаниями в области оборонной промышленности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Норвегию встретился со спикером парламента Масудом Гарахани и лидерами парламентских партий. На встрече обсудили ряд важных вопросов.

Добавим, Владимир Зеленский провел очередную встречу в Норвегии с мировым лидером 13 декабря. Глава государства назвал переговоры с Премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир хорошими и поблагодарил политика за гуманитарную поддержку Украины.