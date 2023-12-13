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Перемовини Зеленського та прем‘єр-міністерки Ісландії — як пройшла зустріч

13 грудня 2023 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Перемовини Зеленського та прем‘єр-міністерки Ісландії — як пройшла зустріч
Президент України Володимир Зеленський та Премєр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір. Фото: Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів чергову зустріч у Норвегії із світовою лідеркою, сьогодні, 13 грудня. Глава держави назвав переговори з Прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір гарними та подякував політикині за гуманітарну підтримку України. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Перш за все президент України висловив вдячність прем'єр-міністерці Ісландії за підтримку України. Він окремо подякував за політичну, дипломатичну, санкційну та гуманітарну допомогу державі. Також торкнувся створення Реєстру збитків та відзначив тверду позицію Ісландії щодо притягнення російського диктатора Володимира Путіна та РФ до відповідальності за злочини на території України. Зеленський написав, що політики також обговорили підтримку країни у 2024 році та спланували наступні міжнародні кроки.

"Скоординували наступні міжнародні кроки й обговорили довгострокову підтримку на 2024 рік і далі. Наша спільна мета — захист свободи в Україні та в усій Європі, і ми працюємо разом для її досягнення", — зазначив Зеленський.

Повідомлення про зустріч з прем'єр-міністеркою Ісландії
Повідомлення про зустріч з прем'єр-міністеркою Ісландії. Фото: скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Осло — столиці Норвегії та зустрівся там з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, 13 грудня. Політики обговорили Формулу миру і Зеленський подякував лідеру Фінляндії за 21 пакет військової допомоги.

Додамо, Зеленський провів робочу зустріч з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Він подякував йому за надання понад десяти військових пакетів допомоги від Швеції.

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