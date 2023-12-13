Переговоры Зеленского и премьер-министра Исландии — как прошла встреча

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную встречу в Норвегии с мировым лидером сегодня, 13 декабря. Глава государства назвал переговоры с Премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир хорошими и поблагодарил политика за гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Прежде всего, президент Украины выразил благодарность премьер-министру Исландии за поддержку Украины. Он отдельно поблагодарил за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную помощь государству. Также коснулся создания Реестра ущерба и отметил твердую позицию Исландии по привлечению российского диктатора Владимира Путина и РФ к ответственности за преступления на территории Украины. Зеленский написал, что политики обсудили поддержку страны в 2024 году и спланировали следующие международные шаги.

"Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год и дальше. Наша общая цель — защита свободы в Украине и во всей Европе, и мы работаем вместе для ее достижения", — отметил Зеленский.

Сообщение о встрече с премьер-министром Исландии. Фото: скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Осло — столицу Норвегии и встретился там с Президентом Финляндии Саули Нииносте, 13 декабря. Политики обсудили Формулу мира и Зеленский поблагодарил лидера Финляндии за 21 пакет военной помощи.

Добавим, Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Он поблагодарил его за предоставление более десяти военных пакетов помощи от Швеции.