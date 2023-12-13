Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Переговоры Зеленского и премьер-министра Исландии — как прошла встреча arrow

Переговоры Зеленского и премьер-министра Исландии — как прошла встреча

13 декабря 2023 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Переговоры Зеленского и премьер-министра Исландии — как прошла встреча
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. Фото: Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную встречу в Норвегии с мировым лидером сегодня, 13 декабря. Глава государства назвал переговоры с Премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир хорошими и поблагодарил политика за гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Якобсдоуттир в Норвегии

Прежде всего, президент Украины выразил благодарность премьер-министру Исландии за поддержку Украины. Он отдельно поблагодарил за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную помощь государству. Также коснулся создания Реестра ущерба и отметил твердую позицию Исландии по привлечению российского диктатора Владимира Путина и РФ к ответственности за преступления на территории Украины. Зеленский написал, что политики обсудили поддержку страны в 2024 году и спланировали следующие международные шаги.

"Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год и дальше. Наша общая цель — защита свободы в Украине и во всей Европе, и мы работаем вместе для ее достижения", — отметил Зеленский.

Сообщение о встрече с премьер-министром Исландии
Сообщение о встрече с премьер-министром Исландии. Фото: скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Осло — столицу Норвегии и встретился там с Президентом Финляндии Саули Нииносте, 13 декабря. Политики обсудили Формулу мира и Зеленский поблагодарил лидера Финляндии за 21 пакет военной помощи.

Добавим, Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Он поблагодарил его за предоставление более десяти военных пакетов помощи от Швеции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме