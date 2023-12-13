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Зеленский заявил, что Украина выполнила свою роботу насчет рекомендаций ЕС

13 декабря 2023 23:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский заявил, что Украина выполнила свою роботу насчет рекомендаций ЕС
Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Темой разговора была координация позиции в преддверии саммита стран ЕС.

Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам президента, они обсудили прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС, необходимых для принятия решения о начале переговоров по вступлению.

"Рассчитываю, что лидеры ЕС признают усилия Украины и сделают этот исторический шаг. Украина выполнила свою часть работы и доказала, что может достигать огромных результатов, несмотря на беспрецедентные вызовы", — заявил он.

Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть работы по выполнению рекомендаций ЕС
Пост Зеленского. Источник: Telegram

Также стороны обменялись мнениями об имплементации Формулы мира, и подготовке к Глобальному саммиту мира.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Он поблагодарил его за предоставление более десяти военных пакетов помощи от Швеции.

Также сегодня глава государства выступил в парламенте Норвегии. Он поблагодарил скандинавских законодателей за утверждение долговременной поддержки Украины.

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