Зеленский заявил, что Украина выполнила свою роботу насчет рекомендаций ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Темой разговора была координация позиции в преддверии саммита стран ЕС.
Об этом он сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Мелони
По словам президента, они обсудили прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС, необходимых для принятия решения о начале переговоров по вступлению.
"Рассчитываю, что лидеры ЕС признают усилия Украины и сделают этот исторический шаг. Украина выполнила свою часть работы и доказала, что может достигать огромных результатов, несмотря на беспрецедентные вызовы", — заявил он.
Также стороны обменялись мнениями об имплементации Формулы мира, и подготовке к Глобальному саммиту мира.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Он поблагодарил его за предоставление более десяти военных пакетов помощи от Швеции.
Также сегодня глава государства выступил в парламенте Норвегии. Он поблагодарил скандинавских законодателей за утверждение долговременной поддержки Украины.
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