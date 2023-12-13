Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ України та Молдови

Президент України Володимир Зеленський в Європарламенті. Ілюстративне фото: EPA/UPG

В Європарламенті закликали Євросоюз до початку проведення переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Це планується зробити під час саміту країн-учасниць ЄС 14-15 грудня.

Про це йдеться в оприлюдненій резолюції Європарламенту.

Читайте також:

Вступ України та Молдови до ЄС

Також через проведення певної реформації європейські депутати закликали розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною, а Грузії надати статус кандидата

"Депутати Європарламенту вітають новий План зростання для Західних Балкан і закликають лідерів ЄС також без зволікань ухвалити рамки переговорів, як тільки будуть виконані відповідні вимоги, пов'язані з кожною з країн-кандидатів, з метою швидкого початку переговорів про вступ", — зазначається в резолюції.

Також урядовці закликали ЄС встановити законні терміни для країн-кандидатів на вступ до кінця поточного десятиліття, виступивши проти прискореного членства. Вони додали, що віроломне вторгнення РФ на територію України виступило початком стратегічно важливого розширення з оглядом на мир та безпеку. Крім цього, ЄС потребує і внутрішніх реформ, які зможуть більш ефективно приймати нових членів, у тому ж числі — через введення голосування кваліфікованою більшістю.

Нагадаємо, що Угорщина заявила про готовність зняти вето на допомогу Україні від ЄС за умови отримання Будапештом призначених йому заморожених Євросоюзом 30 млрд євро. Водночас голова виконавчої влади ЄС Урсула фон дер Ляєн закликала блок підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.