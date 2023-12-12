Угорщина назвала умову, за якої готова зняти вето на допомогу Україні від ЄС

Політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Фото: Kondella Misi / wikipedia.org

Угорщина готова зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України.

Про це заявив політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що вимоги Балаша Орбана свідчать про те, що Угорщина прагне отримати за свою згоду високу плату, що ймовірно буде тяжко прийняти іншим країнам.

"Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України — це два окремих питання. Але якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стануть взаємопов'язаними", — заявив Балаж Орбан.

Він зазначив, що Угорщина продовжує виступати проти чотирирічного плану допомоги, а також хоче, щоб ЄС скоротив його до одного року без будь-яких поправок до бюджету.

Як відомо, сума в 30 млрд євро була заморожена для Угорщини через низку проблем із корупцією та законом.

Нагадаємо, що Угорщина також продовжує блокувати початок переговорів Європейського союзу з Україною про вступ до блоку. Відповідно країни союзу не можуть знайти спільного рішення щодо формулювання підсумкового висновку саміту ЄС.