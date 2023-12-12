Венгрия назвала условие, при котором готова снять вето на помощь Украине от ЕС

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Фото: Kondella Misi/wikipedia.org

Венгрия готова снять вето с помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд евро в случае, если Будапешт получит назначенные ему замороженные Евросоюзом 30 млрд евро. Как известно, страна задерживает четырехлетний пакет помощи для Украины.

Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что требования Балаша Орбана свидетельствуют о том, что Венгрия стремится получить за свое согласие высокую плату, что, вероятно, будет тяжело принять другим странам.

"Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы станут взаимосвязанными", — заявил Балаж Орбан.

Он отметил, что Венгрия продолжает выступать против четырехлетнего плана помощи, а также хочет, чтобы ЕС сократил его до одного года без каких-либо поправок в бюджет.

Как известно, сумма в 30 млрд евро была заморожена для Венгрии из-за ряда проблем с коррупцией и законом.

Напомним, что Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Европейского союза с Украиной о вступлении в блок. Соответственно, страны союза не могут найти совместного решения по формулированию итогового заключения саммита ЕС.