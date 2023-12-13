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Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

13 декабря 2023 18:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский в Европарламенте Иллюстративное фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Европарламенте призвали Евросоюз к началу проведения переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Это планируется сделать на саммите стран-участниц ЕС 14-15 декабря.

Об этом говорится в обнародованной резолюции Европарламента.

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Также через проведение определенной реформации европейские депутаты призвали начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, а Грузии предоставить статус кандидата

"Депутаты Европарламента приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС также без промедления принять рамки переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, связанные с каждой из стран-кандидатов, с целью скорейшего начала переговоров о вступлении", — отмечается в резолюции.

Также чиновники призвали ЕС установить законные сроки для стран-кандидатов на вступление в конец текущего десятилетия, выступив против ускоренного членства. Они добавили, что вероломное вторжение РФ на территорию Украины выступило началом стратегически важного расширения с учетом мира и безопасности. Кроме этого, ЕС нуждается и во внутренних реформах, которые смогут более эффективно принимать новых членов, в том числе — через введение голосования квалифицированным большинством.

Напомним, что Венгрия заявила о готовности снять вето в помощь Украине от ЕС при условии получения Будапештом назначенных ему замороженных Евросоюзом 30 млрд евро. В то же время глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен призвала блок поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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