Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент підтримувати Україну до кінця

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: скриншот з відео Reuters

Глава виконавчої влади Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн закликала блок підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Україна очікує від саміту Євроради позитивного сигналу щодо свого майбутнього в ЄС та бюджетної допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Заклики Урсули фон дер Ляєн про допомогу Україні

"Провал Путіна не призведе автоматично до перемоги України. Оскільки війна затягується, ми повинні довести, що означає підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Україна воює за всю Європу і приєднання до нашої родини буде остаточною перемогою України", — Урсула фон дер Ляєн у Європейському парламенті перед самітом лідерів.

Її Комісія запропонувала, щоб цього тижня саміт ухвалив рішення про початок переговорів про членство України в ЄС, коли вона виконає чотири невирішені умови. Брюссельський виконавчий директор ЄС припустив, що це може статися в березні.

У середу Фон дер Ляєн заявила, що закони, ухвалені Україною минулого тижня, в тому числі про національні меншини, питання, яке порушила Угорщина, вирішують три завдання, що залишилися, тобто бракує лише одного: нового закону про приборкання олігархів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, наша держава розраховує на "позитивне рішення" щодо виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, ЄС зараз готується зробити "жахливу помилку".