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Орбан накладе вето на початок перемовин щодо вступу України в ЄС

13 грудня 2023 14:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Орбан накладе вето на початок перемовин щодо вступу України в ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, ЄС зараз готується зробити "жахливу помилку".

Про це він заявив в подкаст-інтерв’ю для видання Mandiner.

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"Євросоюз готується зробити жахливу помилку, і їм потрібно в цьому запобігти — навіть якщо 26 країн хочуть цього зробити, а тільки ми проти", — зазначив Орбан.

За його словами, якщо Україні відкриється шлях до НАТО, то це підірве довіру до Євросоюзу.

"Цей шлях закритий, тому що Угорщина на це не погоджується. Але давайте дамо Україні підтримку, геополітичний сигнал — але не членство", — сказав він.

Раніше угорська та словацька національні спільноти Закарпатської області звернулися до прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана й Роберта Фіцо з проханням про підтримку старту переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України.

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