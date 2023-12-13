Орбан наложит вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".

Об этом он заявил в подкаст-интервью для издания Mandiner.

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"Евросоюз готовится совершить ужасную ошибку, и им нужно в этом предотвратить — даже если 26 стран хотят этого сделать, а только мы против", — отметил Орбан.

По его словам, если Украине откроется путь в НАТО, это подорвет доверие к Евросоюзу.

"Этот путь закрыт, потому что Венгрия на это не соглашается. Но давайте дадим Украине поддержку, геополитический сигнал — но не членство", — сказал он.

Ранее венгерское и словацкое национальные сообщества Закарпатской области обратились к премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо с просьбой о поддержке старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Напомним, политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять вето с помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд. евро в случае, если Будапешт получит назначенные ему замороженные Евросоюзом 30 млрд. евро. Как известно, страна задерживает четырехлетний пакет помощи для Украины.