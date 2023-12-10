Партнери Орбана зустрінуться з республіканцями США для припинення допомоги Україні, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Партнери прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана планують провести закриту зустріч з представниками Республіканської партії у Вашингтоні. Під час неї вони хочуть обговорити зупинку військової допомоги для України від США.

Про це пише The Guardian.

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Що відомо про захід у Вашингтоні

Як відомо, захід, який організував консервативний аналітичний центр Heritage Foundation, буде тривати впродовж двох днів, розпочнеться завтра, 11 грудня. В ньому з боку Угорщини візьмуть участь:

заступник держсекретаря в офісі політичного директора прем'єр-міністра Мартон Угрошді,

академік, який підтримує Орбана, Аттіла Демко,

співробітники угорського посольства у Вашингтоні.

Зазначається, що під час першого дня саміту там планується провести панельні виступи, які будуть присвячені війні в нашій державі, а також трансатлантичним культурним війнам.

Для чого така зустріч Орбану

У виданні стверджують, що ця зустріч буде відбуватися після напружених дебатів, які відбулися у Вашингтоні, підставою яких стало майбутнє України.

На минулому тижні у Білому домі попередили, якщо Конгрес не буде діяти, у Києві закінчаться гроші на зброю та обладнання до кінця року.

"Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС", — зазначило одне із дипломатичних джерел видання.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поговорив з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном сьогодні, 10 грудня. Розмова політиків відбулася в Аргентині під час інавгурації Хав'єра Мілея.