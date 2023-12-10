Партнеры Орбана встретятся с республиканцами США для остановки помощи Украине, — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Партнеры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана планируют провести закрытую встречу с представителями Республиканской партии в Вашингтоне. В ходе нее они хотят обсудить остановку военной помощи для Украины от США.

Об этом пишет The Guardian.

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Что известно о мероприятии в Вашингтоне

Как известно, мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation, будет проходить в течение двух дней, начнется оно завтра, 11 декабря. В нем со стороны Венгрии примут участие:

заместитель госсекретаря в офисе политического директора премьер-министра Мартон Угрошди,

академик, поддерживающий Орбана, Аттила Демко,

сотрудники венгерского посольства в Вашингтоне.

Отмечается, что во время первого дня саммита там планируется провести панельные выступления, посвященные войне в нашем государстве, а также трансатлантическим культурным войнам.

Для чего такая встреча Орбану

В издании утверждают, что эта встреча будет проходить после состоявшихся в Вашингтоне напряженных дебатов, основанием которых стало будущее Украины.

На прошлой неделе в Белом доме предупредили, что если Конгресс не будет действовать, в Киеве закончатся деньги на оружие и оборудование до конца года.

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС", — отметил один из дипломатических источников издания.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сегодня, 10 декабря. Разговор политиков состоялся в Аргентине во время инаугурации Хавьера Милея.