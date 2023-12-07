Макрон сподівається переконати Орбана підтримати Україну

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Емманюель Макрон планує переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати Україну у її вступі до ЄС. Він намагатиметься це зробити до європейського саміту 14-15 грудня.

Про це повідомляє Politico.

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За інформацією видання деякі посадовці ЄС не впевнені чи насправді Орбан не підтримує Україну, чи все-таки він таким чином шантажує Брюссель. Зокрема, дехто з дипломатів вже планують шляхи розв'язання проблеми з протестом Угорщини. Проте інші переконані, що зможуть домовитися з угорським лідером, серед них і Макрон.

Президент Франції запросив Віктора Орбана у Париж для перемовин щодо України. Макрон має надії, що зможе донести прем'єру важливість вступу України до ЄС.

"Угорці займають жорсткі позиції, вони нарощують важелі впливу на переговори. Якщо вони це роблять, то для того, щоб дати Віктору Орбану можливість вести переговори... Зараз ми вступаємо в більш активну фазу переговорів, з переговорами на вищому рівні (між Орбаном і Макроном. — Ред.). Те, що зараз робить Угорщина, має сенс лише в тому випадку, якщо вона намагається знайти вихід", — сказав один з дипломатів Франції.

Критика дій Макрона

Як зазначають вищі посадові особи ЄС, те, що Орбан прийняв запрошення Макрона вже є позитивним знаком. Вони підтримують спроби Макрона знайти компроміс з лідером Угорщини.

Однак, існують і ті посадовці, що розкритикували дії президента Франції. За їхніми словами, попередні спроби Макрона домовитися з лідерами інших держав були безрезультатними.

"Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він пробував це з Трампом, потім з Путіним, і пробує з Орбаном. Ціною цих останніх особливих відносин стали поступки Орбану, які послабили ЄС. Вони продовжують годувати монстра і дивуються, чому він повертається більшим і просить більше", — наголосив європейський дипломат.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати початок переговорів Європейського союзу з Україною про вступ до блоку. Відповідно країни союзу не можуть знайти спільного рішення щодо формулювання підсумкового висновку саміту ЄС.

Додамо, Виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив надання 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її замороженої частки коштів на відновлення. Це зробили з метою подолання вето Будапешта на допомогу Україні.