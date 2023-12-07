Макрон надеется убедить Орбана поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать Украину в ее вступлении в ЕС. Он постарается это сделать до европейского саммита 14-15 декабря.

Об этом сообщает Politico.

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Венгрия не поддерживает Украину в ее вступлении в ЕС

По информации издания, некоторые чиновники ЕС не уверены, на самом ли деле Орбан не поддерживает Украину, или все-таки он таким образом шантажирует Брюссель. В частности, некоторые дипломаты уже планируют пути решения проблемы с протестом Венгрии. Однако другие убеждены, что смогут договориться с венгерским лидером, в том числе Макрон.

Президент Франции пригласил Виктора Орбана в Париж для переговоров по поводу Украины. Макрон надеется, что сможет донести премьеру важность вступления Украины в ЕС.

"Венгры занимают жесткие позиции, они наращивают рычаги влияния на переговоры. Если они это делают, то для того, чтобы дать Виктору Орбану возможность вести переговоры... Сейчас мы вступаем в более активную фазу переговоров, с переговорами на высшем уровне (между Орбаном и Макроном. — Ред.). То, что сейчас делает Венгрия, имеет смысл только в том случае, если она пытается найти выход", — сказал один из дипломатов Франции.

Критика действий Макрона

Как отмечают высшие должностные лица ЕС, то, что Орбан принял приглашение Макрона, уже является положительным знаком. Они поддерживают попытки Макрона найти компромисс с лидером Венгрии.

Однако существуют и должностные лица, которые раскритиковали действия президента Франции. По их словам, предыдущие попытки Макрона договориться с лидерами других государств были безрезультатны.

"Он продолжает пытаться и продолжает терпеть неудачи. Он пробовал это с Трампом, потом с Путиным, и пробует с Орбаном. Ценой этих последних особых отношений стали уступки Орбану, которые ослабили ЕС. Они продолжают кормить монстра и удивляются, почему он возвращается большим и просит больше", — подчеркнул европейский дипломат.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Европейского союза с Украиной о вступлении в блок. Соответственно, страны союза не могут найти совместного решения по формулированию итогового заключения саммита ЕС.

Добавим, Исполнительный комитет Европейского Союза одобрил предоставление 900 миллионов евро Венгрии в рамках ее замороженной доли средств на восстановление. Это сделали с целью преодоления вето Будапешта на помощь Украине.