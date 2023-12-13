Урсула фон дер Ляйен призвала Европарламент поддерживать Украину до конца

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: скриншот с видео Reuters

Глава исполнительной власти Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен призвала блок поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина ожидает от саммита Евросовета положительного сигнала своего будущего в ЕС и бюджетной помощи.

Об этом сообщает Reuters.

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"Провал Путина не приведет автоматически к победе Украины. Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно. Украина сражается за всю Европу и присоединение к нашей семье будет окончательной победой Украины", — сказала Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров.

Комиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, когда она выполнит четыре нерешенных условия. Брюссельский исполнительный директор ЕС предположил, что это может произойти в марте.

В среду Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, в том числе о национальных меньшинствах, вопрос, который подняла Венгрия, решают оставшиеся три задачи, то есть не хватает только одной: нового закона об укрощении олигархов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, наше государство рассчитывает на "положительное решение" по выделению 50 миллиардов евро финансовой помощи.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".