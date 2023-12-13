Урсула фон дер Ляйен призвала Европарламент поддерживать Украину до конца
Глава исполнительной власти Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен призвала блок поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина ожидает от саммита Евросовета положительного сигнала своего будущего в ЕС и бюджетной помощи.
Об этом сообщает Reuters.
Призывы Урсулы фон дер Ляйен о помощи Украине
"Провал Путина не приведет автоматически к победе Украины. Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно. Украина сражается за всю Европу и присоединение к нашей семье будет окончательной победой Украины", — сказала Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров.
Комиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, когда она выполнит четыре нерешенных условия. Брюссельский исполнительный директор ЕС предположил, что это может произойти в марте.
В среду Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, в том числе о национальных меньшинствах, вопрос, который подняла Венгрия, решают оставшиеся три задачи, то есть не хватает только одной: нового закона об укрощении олигархов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, наше государство рассчитывает на "положительное решение" по выделению 50 миллиардов евро финансовой помощи.
Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".
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