Страны Европы решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель. Иллюстративное фото: Sputnik

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Также страны-участницы не обошли еще три страны-кандидата в блок.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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Пост Мишеля. Источник: соцсети

"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, предоставил статус кандидата Грузии. ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения", — отметил Мишель.

Как отреагировали в Украине

На решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также он поздравил и президента Молдовы Майю Санду.

Сообщение Зеленского. Источник: соцсети

"Это победа Украины и Европы", — заявил президент.

Также на это отреагировал и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что это "колоссальная работа".

Сообщение Ермака. Источник: соцсети

"Поздравляем украинцев, дружественный народ Молдовы. Двигаемся дальше", — написал он в Telegram.

Напомним, ранее Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. В то же время сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою работу по рекомендациям ЕС.