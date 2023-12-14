Страны Европы решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Также страны-участницы не обошли еще три страны-кандидата в блок.
Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Вступление Украины в ЕС
"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, предоставил статус кандидата Грузии. ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения", — отметил Мишель.
Как отреагировали в Украине
На решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также он поздравил и президента Молдовы Майю Санду.
"Это победа Украины и Европы", — заявил президент.
Также на это отреагировал и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что это "колоссальная работа".
"Поздравляем украинцев, дружественный народ Молдовы. Двигаемся дальше", — написал он в Telegram.
Напомним, ранее Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. В то же время сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою работу по рекомендациям ЕС.
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