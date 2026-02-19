Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чарльз III впервые отреагировал на арест брата Эндрю

Чарльз III впервые отреагировал на арест брата Эндрю

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 19:59
Чарльз III прокомментировал арест брата Эндрю
Чарльз III. Фото: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III прокомментировал задержание его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, о котором Букингемский дворец не предупреждали. Сейчас он находится под стражей.

Об этом пишет ВВС News Украина в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Реакция Чарльза III на задержание брата Эндрю

Чарльз III выразил серьезное беспокойство из-за сообщения о предъявлении подозрения его младшему брату. По его словам, впереди ожидается полный, справедливый и надлежащий процесс, который будут проводить соответствующие органы.

Король отметил, что они пользуются полной поддержкой и сотрудничеством королевской семьи.

"Позвольте мне четко заявить: правосудие должно состояться", — подчеркнул он.

Чарльз III подчеркнул, что во время расследования давать какие-либо дополнительные комментарии было бы неуместно. Он также заверил, что его семья и в дальнейшем добросовестно выполняет свои обязанности и служит обществу.

Почему арестовали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора

В Британии арестовали бывшего принца Эндрю по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением. Это произошло из-за документов, оставшихся с периода его работы торговым посланником и, как утверждается, попавших к Эпштейну.

В настоящее время брат Чарльза III находится под стражей. Ранее Эндрю отрицал правонарушения, которые связаны с Эпштейном.

Дело Джеффри Эпштейна

В ноябре прошлого года Конгресс США поддержал публикацию файлов Эпштейна. Известно, что его судили за сексуальные преступления. Фигурант умер 10 августа 2019 года в тюрьме.

Впоследствии Министерство юстиции обнародовало файлы, на которых можно заметить мировых звезд и политиков. В частности, речь идет о Майкле Джексоне и Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре.

Кроме того, ведомство удалило по меньшей мере 16 файлов по делу Эпштейна. Сообщается, что на изображениях был лидер США Дональд Трамп.

Также Эпштейн мог иметь связи с советскими и российскими спецслужбами и участвовать в схеме шантажа влиятельных лиц. В файлах содержится 1056 документов с упоминаниями диктатора Владимира Путина и 9629 документов со ссылками на Москву.

Известно, что в файлах упоминается Одесса как важный пункт в логистических маршрутах его сети.

Великобритания король Чарльз ІІІ задержание Джеффри Эпштейн файлы Эпштейна
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации