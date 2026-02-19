Чарльз III прокомментировал арест брата Эндрю

Чарльз III. Фото: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III прокомментировал задержание его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, о котором Букингемский дворец не предупреждали. Сейчас он находится под стражей.

Об этом пишет ВВС News Украина в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Реакция Чарльза III на задержание брата Эндрю

Чарльз III выразил серьезное беспокойство из-за сообщения о предъявлении подозрения его младшему брату. По его словам, впереди ожидается полный, справедливый и надлежащий процесс, который будут проводить соответствующие органы.

Король отметил, что они пользуются полной поддержкой и сотрудничеством королевской семьи.

"Позвольте мне четко заявить: правосудие должно состояться", — подчеркнул он.

Чарльз III подчеркнул, что во время расследования давать какие-либо дополнительные комментарии было бы неуместно. Он также заверил, что его семья и в дальнейшем добросовестно выполняет свои обязанности и служит обществу.

Почему арестовали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора

В Британии арестовали бывшего принца Эндрю по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением. Это произошло из-за документов, оставшихся с периода его работы торговым посланником и, как утверждается, попавших к Эпштейну.

В настоящее время брат Чарльза III находится под стражей. Ранее Эндрю отрицал правонарушения, которые связаны с Эпштейном.

Дело Джеффри Эпштейна

В ноябре прошлого года Конгресс США поддержал публикацию файлов Эпштейна. Известно, что его судили за сексуальные преступления. Фигурант умер 10 августа 2019 года в тюрьме.

Впоследствии Министерство юстиции обнародовало файлы, на которых можно заметить мировых звезд и политиков. В частности, речь идет о Майкле Джексоне и Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре.

Кроме того, ведомство удалило по меньшей мере 16 файлов по делу Эпштейна. Сообщается, что на изображениях был лидер США Дональд Трамп.

Также Эпштейн мог иметь связи с советскими и российскими спецслужбами и участвовать в схеме шантажа влиятельных лиц. В файлах содержится 1056 документов с упоминаниями диктатора Владимира Путина и 9629 документов со ссылками на Москву.

Известно, что в файлах упоминается Одесса как важный пункт в логистических маршрутах его сети.