В новых файлах Эпштейна Путина упоминают более тысячи раз

Джеффри Эпштейн. Фото: Министерство юстиции/Handout via REUTERS

Пакет документов из так называемых "файлов Эпштейна" проливает свет на многолетние попытки Джеффри Эпштейна наладить прямой контакт с Владимиром Путиным. В переписке, которая содержится в обнародованных материалах Министерства юстиции США, фигурируют просьбы организовать встречу, обсуждение поездок и даже поиск способа получить российскую визу. При этом из самих документов не следует, что Эпштейн и Путин действительно виделись.

Об этом сообщает Independent.

Джеффри Эпштейн умолял всех близких друзей и приближенных к Кремлю устроить встречу с Путиным

Запрос на российскую визу, разговоры об ужине в Париже и настойчивые просьбы "вывести" его на Кремль — это лишь часть из того, что выяснилось из документов из "файлов Эпштейна". В нескольких эпизодах описывается, как Джеффри Эпштейн годами пытался добиться контакта с Владимиром Путиным.

Путин упоминается в файлах Эпштейна по меньшей мере 1013 раз. Фото: скриншот

В материалах фигурируют письма и сообщения, где финансист ищет посредников, обсуждает возможные площадки для встречи и предлагает темы вроде инвестиций в Россию и цифровых валют. При этом из обнародованной переписки не видно подтверждения, что такая встреча действительно состоялась.

Журналисты The Independent заявляют, что фамилия Путина, по утверждению авторов публикации, упоминается 1055 раз. Но большинство упоминаний являются беглыми и встречаются, в частности, в медиабюллетенях и справочных материалах, поступавших на почту Эпштейна.

Эпштейн просил топ-чиновников нескольких стран поспособствовать встрече с Путиным

Однако отдельная группа писем касается именно попыток добиться аудиенции и договоренностей о возможных контактах.

Из документов следует, что интерес Эпштейна к России имел практическую формулировку: он пытался продвигать тему иностранных инвестиций и обсуждения экономических вопросов. Отмечается, что по крайней мере с 2013-го и до 2018 года финансист убеждал знакомых помочь организовать встречу, настаивая на "реальном времени" и конфиденциальности.

Сообщение Джеффри Эпштейна об инивестициях. Фото: скриншот

В одном из эпизодов говорится, что он якобы отменил запланированную встречу в Санкт-Петербурге именно из-за требования к формату переговоров. Но была ли эта встреча реально подтвержденной с российской стороны, из текста непонятно.

В августе 2011 года, по приведенным фрагментам переписки, Эпштейн даже обсуждал с эмиратским бизнесменом Ахмедом бин Сулайемом возможность встречи с Путиным в США, заявляя, что "вариант со встречей в Сочи маловероятен".

Параллельно в документах фигурирует и Турбьерн Ягланд, бывший премьер-министр Норвегии, который в статусе генерального секретаря Совета Европы имел рабочие контакты с российским руководством.

Из писем следует, что именно с ним Эпштейн неоднократно проговаривал идею договоренностей о встрече, а Ягланд в ответ объяснял, что во время потенциальных переговоров Эпштейну придется лично излагать Путину свои предложения.

Сообщение от Джеффри Эпштейна Турбьерну Ягланду. Фото: скриншот

Ягланд, как следует из текста, отвечал, что встретится с помощником Лаврова и "предложит", а Эпштейн в ответ рассуждал, что Чуркин "понял Трампа" после их разговоров и что логика взаимодействия проста: человек должен видеть, что что-то получает.

В тот же период, по тексту, Эпштейн контактировал и с Эхудом Бараком, бывшим премьер-министром Израиля: в переписке он писал, что хочет впервые встретиться с Путиным в июне, чтобы говорить об инструментах поощрения западных инвестиций в Россию.

Отдельная деталь в публикации касается лета 2014 года. Эпштейн получил письмо от контакта, который сообщал, что не смог убедить "Рида" изменить график, чтобы встреча с Путиным состоялась. В ответ Эпштейн якобы написал, что сейчас это "плохая идея" из-за авиакатастрофы.

Ответ на запрос Джеффри, что встречу с Путиным после авиакатастрофы не стоит устраивать. Фото: скриншот

В новом массиве документов фигурирует и еще одна история, датированная 2010 годом: электронное письмо между Эпштейном и лицом с адресом под названием "Герцог". Из приведенного содержания следует, что Эпштейн организовывал ужин между бывшим принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и 26-летней россиянкой, которую он описывал как умную, красивую и заслуживающую доверия, и отмечал, что у нее есть электронный адрес собеседника.

Напомним, журналисты NYT проанализировали, как часто Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Зато сам Дональд Трамп прокомментировал это и заявил, что не виноват в преступлениях, которые ему приписывают.

Некоторые журналисты считают, что Джеффри Эпштейн мог работать на КГБ и назвали аргументы по этому поводу.