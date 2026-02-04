У нових файлах Епштейна Путіна згадують понад тисячу разів

Джеффрі Епштейн. Фото: Justice Department/Handout via REUTERS

Пакет документів із так званих "файлів Епштейна" проливає світло на багаторічні спроби Джеффрі Епштейна налагодити прямий контакт із Володимиром Путіним. У листуванні, яке міститься в оприлюднених матеріалах Міністерства юстиції США, фігурують прохання організувати зустріч, обговорення поїздок і навіть пошук способу отримати російську візу. Водночас із самих документів не випливає, що Епштейн і Путін справді бачилися.

Джеффрі Епштейн благав усіх близьких друзів та наближених до Кремля влаштувати зустріч з Путіним

Запит на російську візу, розмови про вечерю в Парижі та наполегливі прохання "вивести" його на Кремль — це лише частина з того, що з'ясувалося із документів із "файлів Епштейна". У кількох епізодах описується, як Джеффрі Епштейн роками намагався домогтися контакту з Володимиром Путіним.

Путін згадується у файлах Епштейна щонайменше 1013 разів. Фото: скриншот

У матеріалах фігурують листи й повідомлення, де фінансист шукає посередників, обговорює можливі майданчики для зустрічі та пропонує теми на кшталт інвестицій у Росію і цифрових валют. При цьому з оприлюдненого листування не видно підтвердження, що така зустріч справді відбулася.

Журналісти The Independent заявляють, що прізвище Путіна, за твердженням авторів публікації, згадується 1055 разів. Але більшість згадок є побіжними і трапляються, зокрема, в медіабюлетенях та довідкових матеріалах, що надходили на пошту Епштейна.

Епштейн просив топчиновників кількох країн посприяти зустрічі з Путіним

Однак окрема група листів стосується саме спроб домогтися аудієнції й домовленостей про можливі контакти.

З документів випливає, що інтерес Епштейна до Росії мав практичне формулювання: він намагався просувати тему іноземних інвестицій і обговорення економічних питань. Зазначається, що принаймні з 2013-го і до 2018 року фінансист переконував знайомих допомогти організувати зустріч, наполягаючи на "реальному часі" і конфіденційності.

Повідомлення Джеффрі Епштейна про інівестиції. Фото: скриншот

В одному з епізодів йдеться, що він нібито скасував заплановану зустріч у Санкт-Петербурзі саме через вимогу до формату переговорів. Та чи була ця зустріч реально підтвердженою з російського боку, з тексту незрозуміло.

У серпні 2011 року, за наведеними фрагментами листування, Епштейн навіть обговорював із еміратським бізнесменом Ахмедом бін Сулайємом можливість зустрічі з Путіним у США, заявляючи, що "варіант із зустріччю в Сочі малоймовірний".

Паралельно в документах фігурує й Турбйорн Ягланд, колишній прем'єр-міністр Норвегії, який у статусі генерального секретаря Ради Європи мав робочі контакти з російським керівництвом.

Із листів випливає, що саме з ним Епштейн неодноразово проговорював ідею домовленостей про зустріч, а Ягланд у відповідь пояснював, що під час потенційних перемовин Епштейну доведеться особисто викладати Путіну свої пропозиції.

Повідомлення від Джеффрі Епштейна Турбйорну Ягланд. Фото: скриншот

Ягланд, як випливає з тексту, відповідав, що зустрінеться з помічником Лаврова та "запропонує", а Епштейн у відповідь розмірковував, що Чуркін "зрозумів Трампа" після їхніх розмов і що логіка взаємодії проста: людина має бачити, що щось отримує.

Того ж періоду, за текстом, Епштейн контактував і з Ехудом Бараком, колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю: у листуванні він писав, що хоче вперше зустрітися з Путіним у червні, щоб говорити про інструменти заохочення західних інвестицій у Росію.

Окрема деталь у публікації стосується літа 2014 року. Епштейн отримав листа від контакту, який повідомляв, що не зміг переконати "Ріда" змінити графік, аби зустріч із Путіним відбулася. У відповідь Епштейн нібито написав, що зараз це "погана ідея" через авіакатастрофу.

Відповідь на запит Джеффрі, що зустріч з Путіним після авіакатастрофи не варто влаштовувати. Фото: скриншот

У новому масиві документів фігурує і ще одна історія, датована 2010 роком: електронний лист між Епштейном та особою з адресою під назвою "Герцог". Із наведеного змісту випливає, що Епштейн організовував вечерю між колишнім принцом Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором і 26-річною росіянкою, яку він описував як розумну, красиву та таку, що заслуговує на довіру, та зазначав, що в неї є електронна адреса співрозмовника.

Нагадаємо, журналісти NYT проаналізували, як часто Дональд Трамп фігурує у файлах Епштейна. Натомість сам Дональд Трамп прокоментував це і заявив, що не винен у злочинах, які йому приписують.

Дехто з журналістів вважає, що Джеффрі Епштейн міг працювати на КДБ і назвали аргументи щодо цього.