Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп прокоментував свою причетність до нових файлів Епштейна

Трамп прокоментував свою причетність до нових файлів Епштейна

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:19
Дональд Трамп відкидає причетність до нових файлів Епштейна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував те, що його ім'я фігурує в новій партії файлів у справі обвинуваченого в сексуальних злочинах Джеффрі Епштейна. За словами американського лідера, він не причетний до цієї справи.

Про це очільник Білого дому сказав під час спілкування з представниками ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Трамп відкидає будь-які зв'язки з Епштейном

"Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном", — сказав Трамп.

Крім того, він натякнув, що Міністерство юстиції, яке нещодавно оприлюднило чергову партію файлів Епштейна, мало б зайнятись чимось іншим, аніж приписувати його до цієї справи.

"Насправді, якщо подивитися на Міністерство юстиції США, вони оголосили, що оприлюднили три мільйони сторінок документів. Це, мовляв, усе, чим вони мали займатися.

І, відверто кажучи, я вважаю, що Мін’юсту варто просто сказати: у нас є інші справи, якими потрібно займатися, адже вся ця історія — я маю на увазі, окрім Білла Клінтона, Білла Ґейтса та багатьох інших людей, щодо яких виникає чимало запитань, — не має жодного стосунку до мене", — наголосив Трамп.

Водночас він зауважив, що Мін'юст також нібито з’ясував, що Епштейн разом із письменником Майклом Вульфом змовлялися проти нього.

"Ба більше, ситуація виявилася навіть цікавішою, адже вони з’ясували, що Джеффрі Епштейн разом із цим огидним письменником, на ім'я Майкл Вульф нібито змовлялися проти Дональда Трампа, щоб він програв вибори. Тобто Епштейн, за їхніми словами, співпрацював із письменником, аби я програв вибори. І це вже саме по собі свідчить, що я не мав жодних справ із цією людиною", — зазначив президент США.

Зрештою Трамп сказав, що загалом "це жахлива історія" і на неї марнується багато часу.

"Коли Епштейн був живий, приблизно десять років тому, це нікого особливо не цікавило. А тепер ця тема фактично б’є по них самих, оскільки Білл Клінтон є дуже важливою фігурою в цій історії", — пояснив глава Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що видання The New York Times проаналізувала згадки Трампа у документах, оприлюднених Міністерством юстиції США у справі Джеффрі Епштейна.

Також ми писали, що іноземні ЗМІ припускають, що Епштейн міг працювати на Кремль.

Нагадаємо, що у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.

США Дональд Трамп Мін'юст розслідування Білий дім
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації