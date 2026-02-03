Дональд Трамп відкидає причетність до нових файлів Епштейна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував те, що його ім'я фігурує в новій партії файлів у справі обвинуваченого в сексуальних злочинах Джеффрі Епштейна. За словами американського лідера, він не причетний до цієї справи.

Про це очільник Білого дому сказав під час спілкування з представниками ЗМІ.

Трамп відкидає будь-які зв'язки з Епштейном

"Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном", — сказав Трамп.

Крім того, він натякнув, що Міністерство юстиції, яке нещодавно оприлюднило чергову партію файлів Епштейна, мало б зайнятись чимось іншим, аніж приписувати його до цієї справи.

"Насправді, якщо подивитися на Міністерство юстиції США, вони оголосили, що оприлюднили три мільйони сторінок документів. Це, мовляв, усе, чим вони мали займатися.

І, відверто кажучи, я вважаю, що Мін’юсту варто просто сказати: у нас є інші справи, якими потрібно займатися, адже вся ця історія — я маю на увазі, окрім Білла Клінтона, Білла Ґейтса та багатьох інших людей, щодо яких виникає чимало запитань, — не має жодного стосунку до мене", — наголосив Трамп.

Водночас він зауважив, що Мін'юст також нібито з’ясував, що Епштейн разом із письменником Майклом Вульфом змовлялися проти нього.

"Ба більше, ситуація виявилася навіть цікавішою, адже вони з’ясували, що Джеффрі Епштейн разом із цим огидним письменником, на ім'я Майкл Вульф нібито змовлялися проти Дональда Трампа, щоб він програв вибори. Тобто Епштейн, за їхніми словами, співпрацював із письменником, аби я програв вибори. І це вже саме по собі свідчить, що я не мав жодних справ із цією людиною", — зазначив президент США.

Зрештою Трамп сказав, що загалом "це жахлива історія" і на неї марнується багато часу.

"Коли Епштейн був живий, приблизно десять років тому, це нікого особливо не цікавило. А тепер ця тема фактично б’є по них самих, оскільки Білл Клінтон є дуже важливою фігурою в цій історії", — пояснив глава Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що видання The New York Times проаналізувала згадки Трампа у документах, оприлюднених Міністерством юстиції США у справі Джеффрі Епштейна.

Також ми писали, що іноземні ЗМІ припускають, що Епштейн міг працювати на Кремль.

Нагадаємо, що у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.