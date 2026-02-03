Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп прокомментировал свою причастность к новым файлам Эпштейна

Трамп прокомментировал свою причастность к новым файлам Эпштейна

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:19
Дональд Трамп отвергает причастность к новым файлам Эпштейна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал то, что его имя фигурирует в новой партии файлов по делу обвиняемого в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейна. По словам американского лидера, он не причастен к этому делу.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ.

Реклама
Читайте также:

Трамп отвергает любые связи с Эпштейном

"Я не имею к этому никакого отношения. Я не имею ничего общего с Джеффри Эпштейном", — сказал Трамп.

Кроме того, он намекнул, что Министерство юстиции, которое недавно обнародовало очередную партию файлов Эпштейна, должно было бы заняться чем-то другим, чем приписывать его к этому делу.

"На самом деле, если посмотреть на Министерство юстиции США, они объявили, что обнародовали три миллиона страниц документов. Это, мол, все, чем они должны были заниматься.

И, откровенно говоря, я считаю, что Минюсту стоит просто сказать: у нас есть другие дела, которыми нужно заниматься, ведь вся эта история — я имею в виду, кроме Билла Клинтона, Билла Гейтса и многих других людей, в отношении которых возникает немало вопросов, — не имеет никакого отношения ко мне", — подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что Минюст также якобы выяснил, что Эпштейн вместе с писателем Майклом Вульфом сговаривались против него.

"Более того, ситуация оказалась даже интереснее, ведь они выяснили, что Джеффри Эпштейн вместе с этим отвратительным писателем, по имени Майкл Вульф якобы сговаривались против Дональда Трампа, чтобы он проиграл выборы. То есть Эпштейн, по их словам, сотрудничал с писателем, чтобы я проиграл выборы. И это уже само по себе свидетельствует, что я не имел никаких дел с этим человеком", — отметил президент США.

В конце концов Трамп сказал, что в целом "это ужасная история" и на нее тратится много времени.

"Когда Эпштейн был жив, примерно десять лет назад, это никого особо не интересовало. А теперь эта тема фактически бьет по ним самим, поскольку Билл Клинтон является очень важной фигурой в этой истории", — объяснил глава Белого дома.

Ранее мы сообщали, что издание The New York Times проанализировала упоминания Трампа в документах, обнародованных Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна.

Также мы писали, что иностранные СМИ предполагают, что Эпштейн мог работать на Кремль.

Напомним, что в файлах в деле Эпштейна можно заметить певца Майкла Джексона и ряд других известных людей.

США Дональд Трамп Минюст расследование Белый дом
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации