Дональд Трамп отвергает причастность к новым файлам Эпштейна

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал то, что его имя фигурирует в новой партии файлов по делу обвиняемого в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейна. По словам американского лидера, он не причастен к этому делу.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ.

Трамп отвергает любые связи с Эпштейном

"Я не имею к этому никакого отношения. Я не имею ничего общего с Джеффри Эпштейном", — сказал Трамп.

Кроме того, он намекнул, что Министерство юстиции, которое недавно обнародовало очередную партию файлов Эпштейна, должно было бы заняться чем-то другим, чем приписывать его к этому делу.

"На самом деле, если посмотреть на Министерство юстиции США, они объявили, что обнародовали три миллиона страниц документов. Это, мол, все, чем они должны были заниматься.

И, откровенно говоря, я считаю, что Минюсту стоит просто сказать: у нас есть другие дела, которыми нужно заниматься, ведь вся эта история — я имею в виду, кроме Билла Клинтона, Билла Гейтса и многих других людей, в отношении которых возникает немало вопросов, — не имеет никакого отношения ко мне", — подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что Минюст также якобы выяснил, что Эпштейн вместе с писателем Майклом Вульфом сговаривались против него.

"Более того, ситуация оказалась даже интереснее, ведь они выяснили, что Джеффри Эпштейн вместе с этим отвратительным писателем, по имени Майкл Вульф якобы сговаривались против Дональда Трампа, чтобы он проиграл выборы. То есть Эпштейн, по их словам, сотрудничал с писателем, чтобы я проиграл выборы. И это уже само по себе свидетельствует, что я не имел никаких дел с этим человеком", — отметил президент США.

В конце концов Трамп сказал, что в целом "это ужасная история" и на нее тратится много времени.

"Когда Эпштейн был жив, примерно десять лет назад, это никого особо не интересовало. А теперь эта тема фактически бьет по ним самим, поскольку Билл Клинтон является очень важной фигурой в этой истории", — объяснил глава Белого дома.

