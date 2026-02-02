Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

The New York Times проанализировала около 3 миллионов страниц документов, обнародованных Министерством юстиции США по делу обвиняемого в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейна. В этих материалах действующий президент Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз в более чем 5 300 файлах, однако никаких подтверждений противоправных действий с его стороны документы не содержат.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Упоминания Трампа в новых файлах Эпштейна — детали

Издание отмечает, что в новых файлах есть много упоминаний о Трампе, который до начала 2000-х годов был близким другом Эпштейна. NYT пишет, что обоих их в то время объединяло увлечение молодыми женщинами.

В то же время, как известно, глава Белого дома отрицает любые правонарушения, связанные с Эпштейном. А заместитель генерального прокурора Тодд Бланш отмечает, что в файлах нет повода для дальнейшего расследования в отношении лидера США.

Несмотря на это, издание The New York Times обнаружило в новой партии "файлов Эпштейна" от Минюста более 5 300 файлов, содержащих более 38 000 упоминаний о Трампе, его жене Мелании, его клубе Мар-а-Лаго во Флориде и других связанных с ним словах и фразах.

Как известно, предыдущие партии содержали еще 130 файлов с упоминаниями о Трампе.

Значительная часть обнародованных сейчас документов, в которых упоминается Дональд Трамп, — это новостные публикации и другие открытые материалы, поступавшие на электронную почту Джеффри Эпштейна.

Ни один из этих файлов не содержит доказательств прямой переписки или иной коммуникации между Трампом и Эпштейном. Лишь отдельные документы датируются началом 2000-х годов — периодом, когда они поддерживали личные отношения.

В то же время документы свидетельствуют, что даже после прекращения контактов с Трампом Эпштейн продолжал следить за его деятельностью, в частности пытался использовать политический рост Трампа в собственных интересах.

Еще недавно обнародованные файлы также содержат заметки и стенограммы интервью, которые проводили следователи с жертвами Эпштейна. И некоторые из пострадавших вспоминают взаимодействие с Трампом: например, как их везли в Мар-а-Лаго на встречу с ним или как Трамп приходил в гости к Эпштейну. Такие заметки не указывают на неправомерное поведение Трампа.

Кроме этого, среди новообнародованных материалов есть электронные письма от женщины по имени Мелания, адресованные Гислейн Максвелл — близкой соратнице Джеффри Эпштейна и его бывшей партнерше, которая сейчас отбывает 20-летнее заключение за соучастие в торговле людьми.

Напомним, что 30 января Министерство юстиции США открыло доступ к еще около 3 миллионов страниц документов, связанных с делами Эпштейна.

Джеффри Эпштейн. Фото: Reuters

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

Джеффри Эпштейн — американский миллиардер и финансист, который десятилетиями строил связи с влиятельными политиками, бизнесменами и звездами. Его скандал связан с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек.

В 2005 году родители 14-летней девочки заявили в полицию, что она была в его имении во Флориде, где он совершал развратные действия. Следствие установило, что Эпштейн создал целую сеть вербовки девушек — обычно несовершеннолетних, которых заманивали обещаниями денег или работы.

В 2008 году ему удалось заключить скандальную сделку с прокуратурой: он признал себя виновным в менее тяжких обвинениях и отбыл наказание всего 13 месяцев в тюрьме с льготными условиями. Это вызвало возмущение, потому что масштабы преступлений были значительно больше.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании "сети торговли людьми".

В августе 2019 года он умер в тюрьме — официально это назвали самоубийством, но вокруг смерти до сих пор существует много теорий заговора, ведь он мог дать показания против влиятельных людей.

Напомним, что издание Daily Mail писало, что Эпштейн мог сотрудничать с российской разведкой, знакомя влиятельных лиц с девушками с целью создания компрометирующих материалов.

Ранее мы информировали, что в файлах в деле Эпштейна можно заметить певца Майкла Джексона и ряд других известных людей.