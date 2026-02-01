Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эпштейн мог работать на КГБ и Кремль, — СМИ

Эпштейн мог работать на КГБ и Кремль, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 15:13
Эпштейн мог работать на КГБ и шантажировать мировых лидеров
Джеффри Эпштейн. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Джеффри Эпштейн мог быть связан с советскими и российскими спецслужбами и вовлечен в масштабную схему шантажа влиятельных лиц. Файлы содержат 1056 документов, в которых упоминается российский диктатор Владимир Путин, а также 9629 документов, в которых упоминается Москва.

Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Новые документы по делу Эпштейна

По данным источников разведки, Эпштейн мог возглавлять одну из крупнейших в мире операций по компрометации влиятельных лиц в пользу советских и российских спецслужб, а возможно, и Израиля.

В материалах есть электронные письма, которые указывают на возможные попытки Эпштейна организовать встречи с Путиным. При этом прямых доказательств связи российского диктатора с преступлениями американца нет. По данным разведки, это может объяснять его непонятное происхождение богатства и образ жизни.

"Другие сообщения свидетельствовали о том, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о Дональде Трампе перед саммитом с Путиным в Хельсинки", — говорится в материале.

В материале отдельно упоминается роль медиамагната Роберта Максвелла, которого называют агентом КГБ и посредником в отмывании российских средств на Западе. Его дочь, Гислен Максвелл, отбывает 20-летний срок за торговлю людьми вместе с Эпштейном.

Напомним, в файлах в деле Эпштейна можно заметить певца Майкла Джексона, 42-го лидера Штатов Билла Клинтона и других известных людей.

Впоследствии стало известно, что Министерство юстиции удалило некоторые файлы по делу Эпштейна.

США разведка владимир путин шантаж Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации