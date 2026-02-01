Эпштейн мог работать на КГБ и шантажировать мировых лидеров

Джеффри Эпштейн. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Джеффри Эпштейн мог быть связан с советскими и российскими спецслужбами и вовлечен в масштабную схему шантажа влиятельных лиц. Файлы содержат 1056 документов, в которых упоминается российский диктатор Владимир Путин, а также 9629 документов, в которых упоминается Москва.

Об этом сообщает Daily Mail.

Новые документы по делу Эпштейна

По данным источников разведки, Эпштейн мог возглавлять одну из крупнейших в мире операций по компрометации влиятельных лиц в пользу советских и российских спецслужб, а возможно, и Израиля.

В материалах есть электронные письма, которые указывают на возможные попытки Эпштейна организовать встречи с Путиным. При этом прямых доказательств связи российского диктатора с преступлениями американца нет. По данным разведки, это может объяснять его непонятное происхождение богатства и образ жизни.

"Другие сообщения свидетельствовали о том, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о Дональде Трампе перед саммитом с Путиным в Хельсинки", — говорится в материале.

В материале отдельно упоминается роль медиамагната Роберта Максвелла, которого называют агентом КГБ и посредником в отмывании российских средств на Западе. Его дочь, Гислен Максвелл, отбывает 20-летний срок за торговлю людьми вместе с Эпштейном.

Напомним, в файлах в деле Эпштейна можно заметить певца Майкла Джексона, 42-го лидера Штатов Билла Клинтона и других известных людей.

Впоследствии стало известно, что Министерство юстиции удалило некоторые файлы по делу Эпштейна.