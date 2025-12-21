Минюст США удалил некоторые файлы по делу Джеффри Эпштейна

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки удалило по меньшей мере 16 файлов по делу Джеффри Эпштейна. В частности, речь идет об изображениях с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает AP в воскресенье, 21 декабря.

С сайта Минюста США исчезло несколько файлов по делу Эпштейна

Среди материалов, которые исчезли, были изображения картин с изображением обнаженных женщин, а также серия фото, сделанных вдоль комода. На одном из таких кадров, среди других фотографий в ящике, была фотография Дональда Трампа рядом с Джеффри Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл.

В ведомстве не ответили на запросы СМИ о причинах исчезновения материалов. В то же время в соцсети X отметили, что фото и другие документы могут редактироваться в соответствии с законом после получения дополнительной информации.

Отсутствие официальных комментариев вызвало новую волну предположений в сети и еще больше обострило внимание к возможным связям Эпштейна с влиятельными людьми.

Хотя были обнародованы десятки тысяч страниц, они не предоставили значимого нового понимания преступлений Эпштейна или решений прокуратуры, которые позволяли ему долгое время избегать серьезных федеральных обвинений.

В то же время остались недоступными ключевые материалы, в частности интервью ФБР с жертвами и внутренние документы Минюста по обоснованию выдвижения обвинений.

Напомним, Минюст США обнародовал новые файлы по делу Эпштейна. В частности, на фото можно узнать Майкла Джексона и Билла Клинтона.

Решение о публикации файлов поддержал Конгресс Штатов еще в ноябре. "За" проголосовали 427 членов Палаты.