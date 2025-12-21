Відео
Головна Новини дня У США видалили деякі файли у справі Епштейна — про що йдеться

У США видалили деякі файли у справі Епштейна — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:55
Мін’юст США видалив деякі файли у справі Джеффрі Епштейна
Джеффрі Епштейн та Гіслейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки видалило щонайменше 16 файлів у справі Джеффрі Епштейна. Зокрема, йдеться про зображення із президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє AP у неділю, 21 грудня.

Читайте також:

З сайту Мінʼюсту США зникло декілька файлів у справі Епштейна

Серед матеріалів, які зникли, були зображення картин із зображенням оголених жінок, а також серія фото, зроблених уздовж комода. На одному з таких кадрів, серед інших світлин у шухляді, була фотографія Дональда Трампа поруч із Джеффрі Епштейном, Меланією Трамп та Гіслейн Максвелл.

У відомстві не відповіли на запити ЗМІ щодо причини зникнення матеріалів. Водночас у соцмережі X зазначили, що фото та інші документи можуть редагуватися відповідно до закону після отримання додаткової інформації.

Брак офіційних коментарів викликав нову хвилю припущень у мережі та ще більше загострив увагу до можливих зв’язків Епштейна з впливовими людьми.

Хоча було оприлюднено десятки тисяч сторінок, вони не надали значущого нового розуміння злочинів Епштейна або рішень прокуратури, які дозволяли йому тривалий час уникати серйозних федеральних звинувачень.

Водночас залишилися недоступними ключові матеріали, зокрема інтерв’ю ФБР з жертвами та внутрішні документи Мін’юсту щодо обґрунтування висунення обвинувачень.

Нагадаємо, Мінʼюст США оприлюднив нові файли у справі Епштейна. Зокрема, на фото можна впізнати Майкла Джексона та Білла Клінтона.

Рішення про публікацію файлів підтримав Конгрес Штатів ще у листопаді. "За" проголосували 427 членів Палати.

США Дональд Трамп Мін'юст фото злочин
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
