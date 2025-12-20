У США оприлюднили нові файли у справі Епштейна — фото

Майкл Джексон та Білл Клінтон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало нові файли у справі Джеффрі Епштейна. Зокрема, на фото можна побачити співака Майкла Джексона, 42-го лідера Штатів Білла Клінтона та британського принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Про це повідомляє The Washington Post.

Нові файли у справі Епштейна

Матеріали містять велику кількість фото, а також журнали польотів та записи правоохоронних органів. Водночас там немає повного розкриття інформації, якого вимагає закон про прозорість файлів Епштейна.

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Джеффрі Епштейн та Майкл Джексон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

У Мінʼюсті пояснили, що їм необхідно більше часу для перегляду записів та видалення інформації, яка може ідентифікувати жертв. Решту записів обіцяють оприлюднити згодом.

Джеффрі Епштейн. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Серед опублікованих матеріалів — фото картини з Клінтоном у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона та Гіслейн Максвелл.

Картина з Біллом Клінтоном. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Білл Клінтон з невідомою жінкою. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Знімок, який опублікували у справі Епштейна. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Окрему частину документів присвячено партнерці Епштейна Гіслейн Максвелл, яка отримала 20 років ув’язнення за торгівлю людьми з метою експлуатації неповнолітніх.

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Нагадаємо, у листопаді Конгрес США підтримав публікацію файлів Епштейна. Його було засуджено за сексуальні злочини.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що Трамп виступав інформатором ФБР у справі Епштейна.