Головна Новини дня Мін’юст США показав нові файли у справі Епштейна — хто фігурує

Мін’юст США показав нові файли у справі Епштейна — хто фігурує

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 10:38
У США оприлюднили нові файли у справі Епштейна — фото
Майкл Джексон та Білл Клінтон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало нові файли у справі Джеффрі Епштейна. Зокрема, на фото можна побачити співака Майкла Джексона, 42-го лідера Штатів Білла Клінтона та британського принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також:

Нові файли у справі Епштейна

Матеріали містять велику кількість фото, а також журнали польотів та записи правоохоронних органів. Водночас там немає повного розкриття інформації, якого вимагає закон про прозорість файлів Епштейна.

Файли у справі Епштейна
Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Файли у справі Епштейна
Джеффрі Епштейн та Майкл Джексон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

У Мінʼюсті пояснили, що їм необхідно більше часу для перегляду записів та видалення інформації, яка може ідентифікувати жертв. Решту записів обіцяють оприлюднити згодом.

Епштейн
Джеффрі Епштейн. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Серед опублікованих матеріалів — фото картини з Клінтоном у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона та Гіслейн Максвелл.

Білл Клінтон
Картина з Біллом Клінтоном. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Колишній президент США Білл Клінтон
Білл Клінтон з невідомою жінкою. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Файли Ептшейна
Знімок, який опублікували у справі Епштейна. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Окрему частину документів присвячено партнерці Епштейна Гіслейн Максвелл, яка отримала 20 років ув’язнення за торгівлю людьми з метою експлуатації неповнолітніх.

Файли Ептшейна
Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Нагадаємо, у листопаді Конгрес США підтримав публікацію файлів Епштейна. Його було засуджено за сексуальні злочини.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що Трамп виступав інформатором ФБР у справі Епштейна.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
