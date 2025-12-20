В США обнародовали новые файлы по делу Эпштейна — фото

Минюст США показал новые файлы по делу Эпштейна — кто фигурирует
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В частности, на фото можно увидеть певца Майкла Джексона, 42-го лидера Штатов Билла Клинтона и британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.
Об этом сообщает The Washington Post.
Новые файлы по делу Эпштейна
Материалы содержат большое количество фото, а также журналы полетов и записи правоохранительных органов. В то же время там нет полного раскрытия информации, которого требует закон о прозрачности файлов Эпштейна.
В Минюсте объяснили, что им необходимо больше времени для просмотра записей и удаления информации, которая может идентифицировать жертв. Остальные записи обещают обнародовать позже.
Среди опубликованных материалов — фото картины с Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона и Гислейн Максвелл.
Отдельная часть документов посвящена партнерше Эпштейна Гислейн Максвелл, которая получила 20 лет заключения за торговлю людьми с целью эксплуатации несовершеннолетних.
Напомним, в ноябре Конгресс США поддержал публикацию файлов Эпштейна. Он был осужден за сексуальные преступления.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что Трамп выступал информатором ФБР по делу Эпштейна.
