В США обнародовали новые файлы по делу Эпштейна — фото

Майкл Джексон и Билл Клинтон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В частности, на фото можно увидеть певца Майкла Джексона, 42-го лидера Штатов Билла Клинтона и британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Об этом сообщает The Washington Post.

Новые файлы по делу Эпштейна

Материалы содержат большое количество фото, а также журналы полетов и записи правоохранительных органов. В то же время там нет полного раскрытия информации, которого требует закон о прозрачности файлов Эпштейна.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Джеффри Эпштейн и Майкл Джексон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

В Минюсте объяснили, что им необходимо больше времени для просмотра записей и удаления информации, которая может идентифицировать жертв. Остальные записи обещают обнародовать позже.

Джеффри Эпштейн. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Среди опубликованных материалов — фото картины с Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона и Гислейн Максвелл.

Картина с Биллом Клинтоном. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Билл Клинтон с неизвестной женщиной. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Снимок, который опубликовали по делу Эпштейна. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Отдельная часть документов посвящена партнерше Эпштейна Гислейн Максвелл, которая получила 20 лет заключения за торговлю людьми с целью эксплуатации несовершеннолетних.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Напомним, в ноябре Конгресс США поддержал публикацию файлов Эпштейна. Он был осужден за сексуальные преступления.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что Трамп выступал информатором ФБР по делу Эпштейна.