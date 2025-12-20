Видео
Україна
Главная Новости дня Минюст США показал новые файлы по делу Эпштейна — кто фигурирует

Минюст США показал новые файлы по делу Эпштейна — кто фигурирует

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 10:38
В США обнародовали новые файлы по делу Эпштейна — фото
Майкл Джексон и Билл Клинтон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В частности, на фото можно увидеть певца Майкла Джексона, 42-го лидера Штатов Билла Клинтона и британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Новые файлы по делу Эпштейна

Материалы содержат большое количество фото, а также журналы полетов и записи правоохранительных органов. В то же время там нет полного раскрытия информации, которого требует закон о прозрачности файлов Эпштейна.

Файли у справі Епштейна
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Файли у справі Епштейна
Джеффри Эпштейн и Майкл Джексон. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

В Минюсте объяснили, что им необходимо больше времени для просмотра записей и удаления информации, которая может идентифицировать жертв. Остальные записи обещают обнародовать позже.

Епштейн
Джеффри Эпштейн. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Среди опубликованных материалов — фото картины с Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона и Гислейн Максвелл.

Білл Клінтон
Картина с Биллом Клинтоном. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Колишній президент США Білл Клінтон
Билл Клинтон с неизвестной женщиной. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Файли Ептшейна
Снимок, который опубликовали по делу Эпштейна. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Отдельная часть документов посвящена партнерше Эпштейна Гислейн Максвелл, которая получила 20 лет заключения за торговлю людьми с целью эксплуатации несовершеннолетних.

Файли Ептшейна
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Напомним, в ноябре Конгресс США поддержал публикацию файлов Эпштейна. Он был осужден за сексуальные преступления.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что Трамп выступал информатором ФБР по делу Эпштейна.

США Минюст фото Билл Клинтон Майкл Джексон
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
