Епштейн міг працювати на КДБ і шантажувати світових лідерів

Джеффрі Епштейн міг бути пов’язаний із радянськими та російськими спецслужбами й залучений до масштабної схеми шантажу впливових осіб. Файли містять 1056 документів, у яких згадується російський диктатор Володимир Путін, а також 9629 документів, у яких згадується Москва.

Нові документи у справі Епштейна

За даними джерел розвідки, Епштейн міг очолювати одну з найбільших у світі операцій із компрометації впливових осіб на користь радянських та російських спецслужб, а можливо, й Ізраїлю.

У матеріалах є електронні листи, які вказують на можливі спроби Епштейна організувати зустрічі з Путіним. Водночас прямих доказів звʼязку російського диктатора зі злочинами американця немає. За даними розвідки, це може пояснювати його незрозуміле походження статків і спосіб життя.

"Інші повідомлення свідчили про те, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про Дональда Трампа перед самітом з Путіним у Гельсінкі", — йдеться у матеріалі.

У матеріалі окремо згадується роль медіамагната Роберта Максвелла, якого називають агентом КДБ та посередником у відмиванні російських коштів на Заході. Його донька, Гіслен Максвелл, відбуває 20-річний термін за торгівлю людьми разом з Епштейном.

Нагадаємо, у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона, 42-го лідера Штатів Білла Клінтона та інших відомих людей.

Згодом стало відомо, що Міністерство юстиції видалило деякі файли у справі Епштейна.